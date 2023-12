Calciomercato Napoli | che obiettivi | si puntano due gioielli dell’Atalanta

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ilè pronto ad investire in maniera corposa nel mercato di gennaio: duenel mirino. Quella che sta vivendo ilè una stagione nata male e che sta continuando anche peggio. Gli azzurri, dopo la pessima parentesi targata Rudi Garcìa, non riescono a beneficiare della cura Walter Mazzarri. Rispetto al recente passato sono stati fatti indubbiamente dei passi in avanti, ma ilnon trova continuità di risultati. Gli azzurri hanno mostrato diverse defezioni in questa prima parte di stagione. La difesa non è più impermeabile come lo scorso anno, il centrocampo non riesce a gestire il gioco e in attacco si è poco freddi sotto porta. Pare che ilsia bloccato mentalmente e inghiottito dai fantasmi del suo recente e glorioso passato. Gli azzurri non ...