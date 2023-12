Calciomercato Milan – Ceccarini | “Guirassy nome caldo In difesa…”

Dalla Spagna giungono voci secondo cui il Monaco starebbe accelera ndo per Thilo Kehrer, obiettivo di Calciomercato del Milan (pianetamilan)

Juan Miranda e Lloyd Kelly arriveranno solo a parametro zero al Milan nella prossima sessione estiva di Calciomercato (pianetamilan)

Sarebbero in calo negli ultimi giorni le quotazioni per il passaggio dell' Attaccante dello Stoccarda Serhou Guirassy al Milan (pianetamilan)

Calciomercato Milan – “Due club su Brassier : ecco quanto costa”

Lilian Brassier è stato accostato al Milan per l'imminente Calciomercato invernale. 'L'Équipe' però svela come ci siano altre squadre in pole (pianetamilan)