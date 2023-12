Calciomercato | Dragusin vicino al Tottenham Battuto il Napoli

1 Non soloe Gudmundsson. C'è un altro gioiello del Genoa che piace molto in Inghilterra. Nei taccuini dei principali uomini - mercato britannici è infatti finito anche il nome di Morten Frendrup . Il ...Il gol all'Inter ha messo la ciliegina sulla prima, esaltante stagione giocata da Raduin Serie A con la maglia del Genoa. Il difensore rumeno classe 2002, approdato in rossoblù nell'estate 2022 dopo la retrocessione in Serie B, si è imposto a suon di prestazioni di spessore, ...Nell'ultima sessione estiva di calciomercato il Torino ha dovuto respingere più volte gli assalti della Lazio per Samuele Ricci. Il giovane centrocampista granata è stato infatti ...Bonucci può tornare in Serie A! Scartata la Roma, spunta una clamorosa ipotesi per l’ex Juventus. Tutti i dettagli La sempre più concreta cessione di Radu Dragusin al Tottenham lascia scoperto un buco ...