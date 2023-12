Calcio | vediamo com’è…andata | il punto sul campionato di Serie A

Leggi su ilprimatonazionale

(Di domenica 31 dicembre 2023) Roma, 31 dic – Si è conclusa ieri con il posticipo Juventus-Roma la diciottesima giornata del girone d’andata deldiA. Si avvicina quindi il giro di boa, in quanto la prima metà del torneo terminerà proprio nei giorni intorno all’Epifania: nel mezzo del cammin (l’Alighieri ci perdonerà per la profana citazione) facciamo ilsulla massima competizione nazionale.Lotta salvezza, un Cagliari duro a morirePartiamo dai bassifondi. Più o meno pericolanti, sono almeno sei le squadre impegnate nella sempre faticosa lotta salvezza. Fanalino di coda la Salernitana (12). Corsari al Bentegodi, i campani hanno accorciato rispetto al resto del gruppo. Con l’avvento del mercato di riparazione occhio al fattore Sabatini.Voliamo in Sardegna: duri a morire, verrebbe da dire. Tre punti nelle prime nove giornate, il Cagliari di ...