Calcio | Supercoppa Italiana 2024 | programma | date | orari e tv

(Di domenica 31 dicembre 2023) Ecco dove si potranno seguire le semifinali e la finale di. Si gioca a Riyad, in Arabia Saudita. La prima semifinale andrà in scena giovedì 18 gennaio alle ore 20 e vedrà sfidarsi Napoli e Fiorentina. La seconda, invenerdì 19 gennaio sempre alle 20, sarà battaglia Inter e Lazio. Le vincitrici delle rispettive partite si affronteranno nella finalissima, inil 22 gennaio alle 20. Le sfide saranno tutte visibili in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity. SEMIFINALI Giovedì 18 Gennaio Ore 20:00: Napoli vs. Fiorentina Venerdì 19 Gennaio Ore 20:00: Inter-Lazio FINALELunedì 22 gennaio Ore 20:00: Vincitrice SF 1 vs. Vincitrice SF 2 SportFace.

De Laurentiis minaccia di non far partecipare il Napoli alla prossima Supercoppa Italiana in Arabia Saudita se i campi di allenamento non saranno ... (napolipiu)

