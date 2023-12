Calcio | il mondo del tifo lontano dall’Europa

Madrid, 22 dic. - (Adnkronos) - "Credo sia una sentenza importante per tutti i club, vedo che alcuni non sono tanto convinti, ma penso che sia una ... (liberoquotidiano)

È arrivata ieri in serata la notizia che non è stata approvata la prevista proroga del decreto crescita . Dopo una “accesa discussione” in Consiglio ... (ilnapolista)

Le distorsioni fiscali introdotte dal vecchio " decreto crescita " neldelsono note a tutti (anche a chi ancora fa finta di non vederle per difendere interessi commerciali di corto respiro). Per anni, quell'agevolazione " pari a una riduzione del 50% dell'...Sorride anche il: tre italiane ai quarti di finale di Champions League come non succedeva ...all'arrivo del nuovo Ct Soncin (memorabile la vittoria in rimonta contro la Spagna campione del...Le distorsioni fiscali introdotte dal vecchio “decreto crescita” nel mondo del calcio sono note a tutti (anche a chi ...Le grandi competizioni internazionali avranno riflessi anche sul Nord Est. E nel 2024 il Veneto sarà Regione europea dello sport ...