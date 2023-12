Calcio | Atalanta; preso Hien dal Verona | atteso a giorni

Mancano ancora gli ultimi dettagli, compresa la programmazione delle visite mediche, ma Isak Hien è un nuovo giocatore dell'. Il club bergamasco ha raggiunto l'accordo col difensore svedese classe '99 per un contratto fino al 2028 e con l'Hellas Verona per il trasferimento definitivo per una cifra intorno ai 10 ...- Hien, i dettagli dell'affare Come detto da Sky Sport, Isak Hien arriverà all'in cambio di 8.5 milioni di euro più bonus. In questa trattativa tra le due squadre, potrebbe ...In estate l’Hellas Verona aveva chiesto 18 milioni di fronte ai 12 offerti. Adesso l’accordo è stato raggiunto sulla base della decina. Isak Hien è il botto di Capodanno dell’Atalanta, il rinforzo di ...Davide Zappacosta, chissà perché, si guadagna la palma del peggiore anche nelle valutazioni dei tifosi. In compenso propensi a più insufficienze qua e là rispetto ai giornalisti, di manica stavolta un ...