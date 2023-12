Cagliari | seduta di allenamento verso il Milan | ecco chi recupera | News

Il resoconto si riferisce al piano per la sicurezza presentato dalla Omnia Ing ed esaminato in una appositapresso la prefettura diil 22 dicembre scorso. Si t ratta di servizi ...... dove ilha svolto un allenamento a porte aperte ai tifosi. In cinquecento hanno popolato la tribuna 'Carlo Enrico Giulini' e il bordocampo con tante famiglie e bambini presenti. La...La squadra si è ritrovata questa mattina al Centro sportivo di Assemini in vista del prossimo impegno ufficiale: martedì 2 gennaio i rossoblù saranno di scena al “Meazza” per il match degli ottavi di ...Un altro viaggio con i vagoni affollati e tanti passeggeri costretti a restare in piedi. Arnaldo Boeddu, Cgil: «Problema strutturale, ormai succede ogni fine settimana» ...