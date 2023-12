Buon anno 2024 | frasi d’autore da mandare ad amici e parenti per gli auguri a mezzanotte

(Di domenica 31 dicembre 2023)daadper glia Capod– Stasera, domenica 31 dicembre saluteremo il 2023 e daremo il benvenuto alcon la speranza che sia unmigliore dopo i recenti che non sarproprio da ricordare. Per l’occasione riceveremo tanti messaggi divia sms o whatsapp a cui saremo chiamati a rispondere. Avete poca fantasia? Non volete essere ripetitivi? Siete alla ricerca di(o meglio citazioni) celebri,? Eccone alcuni: Il capodè ...

Comincia con un semplice augurio di2024 il discorso di Finedi Sergio Mattarella, il nono da quando e' Presidente della Repubblica. Ma 'non possiamo distogliere il pensiero da quanto ...... ci avverte Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine. L'appello è rivolto a tutti indistintamente e a nessuno in particolare. Lui per primo si impegna a dare ilesempio, evitando ...In un mondo sull’orlo del precipizio la nostra forza è rimanere uniti, ci avverte Sergio Mattarella nel suo messaggio di fine anno. L’appello è rivolto a tutti indistintamente e a nessuno in ...Il passaggio da un anno all’altro è spesso accompagnato da una valanga di emozioni: speranze per un futuro migliore, desideri di cambiamenti positivi e obiettivi da raggiungere. È il momento ideale ...