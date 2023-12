Buon 2024 da ilfattoquotidiano it | i nostri progetti per un altro anno insieme

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) Care navigatrici, cari navigatori, arrivati al quattordicesimoassieme quello che vi possiamo dire è grazie. Il vostro supporto, testimoniato da un aumento del 70 per cento degli abbonati sostenitori al nostro sito, ci ha permesso di essere ancora qui a raccontare giorno per giorno, ora per ora, un mondo sempre più insanguinato dalle guerre e un Paese (o meglio una nazione, come va di moda dire adesso) che all’improvviso ha voltato le spalle ai poveri e ai più deboli. Noi abbiamo cercato di farlo con onestà e con passione per il nostro mestiere di giornalisti. Vi abbiamo descritto, spesso da soli, realtà sotto gli occhi di tutti, ma di cui altri mass media non vogliono o non possono parlare: il lavoro in nero o irregolare di centinaia di migliaia di stagionali del turismo, la vita di chi guadagna 5 euro l’ora, i privilegi e i soprusi della Casta (sì, noi la ...