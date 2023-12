Buchanan vede l’Inter | trattativa che va su un doppio binario!

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023)presto si diranno di sì. Latra il club meneghino e il Bruges è a buon punto. Arrivano conferme anche sul lato calciatore. VICINI ? Proseguono spedite le trattative trae il Bruges per Tajon. L’esterno canadese è sempre più vicino a vestire la maglia nerazzurra. A confermarlo anche Fabrizio Romano. Tra i due club c’è vicinanza, così come trae lo stesso giocatore. Raggiunto un accordo tra la società eper un contratto dalla lunga durata. Nelle prossime ore l’accelerata definitiva per chiudere la partita e portare il 24 enne di Brampton alla corte di Simone Inzaghi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la ...