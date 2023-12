Buchanan-Inter | tutto fatto! A disposizione col Verona? La sensazione – Sky

Leggi su inter-news

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’sta per chiudere per. I nerazzurri lavorano per definire il contratto con il giocatore. Da Sky Sport gli ultimi dettagli sul canadese in arrivo a Milano. ARRIVO – L’è pronta ad abbracciare Tajon. Simone Inzaghi, dalla ripresa, potrà contare sul suo nuovo jolly a centrocampo. Il giovane canadese era inseguito dall’da un po’ di tempo, adesso invece arriva finalmente a Milano. Come raccolto da Sky Sport, in queste ore l’ha lavorato senza sosta per chiudere la trattativa: trovato anche l’accordo con il Bruges a 7 milioni più bonus.sarà il primo acquisto del 2024. Ausilio e Baccin, nelle prossime ore – proprio in mezzo a Capodanno – lavoreranno con l’entourage per definire i dettagli con il calciatore. Poi sarà il ...