Brutte notizie per Elly Schlein | il retroscena su Dritto e Rovescio

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 dicembre 2023) (“”)pere compagni. Il caso Soumahoro è stato in assoluto tra i più visti e dibattuti fra gli immigrati o, meglio, tra i “nuovi italiani”. A decretarlo è un'elaborazione di OmnicomMediaGroup. I servizi dedicati agli stretti congiunti dell'ex deputato della sinistra hanno fatto il record spingendo in alto nella classifica dei talk serali più visti format come Fuori dal coro e. Proprio quei target sociali a cui una certa gauche cerca di attingere elettoralmente sono stati i più reattivi rispetto allo scandalo dei fondi per migranti finiti in gioielli e vestiti di lusso. In testa alla classifica del cluster immigrati, che rappresenta l'11% dell'intero panel Auditel, per quanto riguarda il numero effettivo di ...