Botti di capodanno | un bimbo di 11 anni perde un occhio

leggi anche Rumori dal piano di sopra, cosa fare e come difendersidiin condominio Sui rumori e gli orari si può essere elastici nella notte di, ma per i, i fuochi ...Come è noto i cani soprattutto che hanno un udito di gran lunga superiore a quello umano, non appena sentono esplodere i petardi iniziano a guaire e a dimenarsi. Più di qualcuno cercando posti lontani ...Inutile dire che sono vietati botti e petardi (salvo specifiche autorizzazioni ... Inoltre in via Castelfidardo a partire dalle ore 20 sarà a attivo lo Street Food di Capodanno, iniziativa promossa ...Chi non sa ancora come rispondere all’annosa domanda sui programmi per Capodanno, non deve disperare: in extremis, quasi tutte le maggiori città italiane offrono concerti all’aperto dove radunarsi per ...