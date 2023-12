Botti di Capodanno | raffica di sequestri Le regole per evitare incidenti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un ragazzo ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Roma dopo lo scoppio di un petardo e un bambino ha perso tre dita. Mancano ancora diverse ore alla notte di San Silvestro e già si contano i primi feriti per idimentre si susseguono ingentidiillegali...

A 48 ore dalla notte di San Silvestro, molti i sindaci delle grandi città che hanno firmato le ordinanze per dare il benvenuto all'anno nuovo in ... (sbircialanotizia)

Ogni anno per San Silvestro i Botti di Capodanno diventano un vero dramma per gli animali selvatici e domestici. Oltre a scoprire il rischio che le ... (velvetmag)

... Ascolta articolo - A poche ore dal fatidico passaggio tra l'anno vecchio e quello nuovo, sindaci di città italiane adottano misure rigorose per garantire unsicuro. Dai divieti di...In questa mappa abbiamo iniziato a raccogliere molti dei Comuni che hanno imposto il divieto aiper il2024. VI CHIEDIAMO LA VOSTRA COLLABORAZIONE: - scrivendo a [email protected] ...Invito corale ai cittadini a non utilizzare prodotti pirotecnici oggi e domani, anche se di libera vendita, per l’incolumità e la tranquillità di tutti.VIGEVANO Un invito a festeggiare l’arrivo del nuovo anno in modo rispettoso ed evitando di creare disagi alle persone e ...