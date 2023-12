?Botti di Capodanno | bimbo di 11 anni perde la vista all?occhio destro in Cilento

(Adnkronos) – In base ai dati ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, fra il 2012 e il 2022, in Italia, ci sono stati 6 morti e 3.220 ... (giornaledellumbria)

Pericolo per i più piccoli: questa è l'allerta lanciata dal noto pediatra Italo Farnetani, professore all'Università Ludes-United Campus of Malta, ... (orizzontescuola)

CRONACA DI Roma – Circa 10mila articoli tra botti di Capodanno e fuochi di artificio sono stati sequestrato ieri in via Amico Aspertini, zona Tor ... (romadailynews)

AGI - Per l'Italia si avvicina una n otte dicon tante ordinanze di divieti die concerti all'aperto da Nord a Sud. Le ordinanze che proibiscono l'uso di petardi e fuochi d'artificio negli spazi pubblici, in passato ampiamente ...Decalogo Oipa: come proteggere cani e gatti daidi2024: ecco come proteggere cani e gatti dai pericoli deie fuochi d'artificio di Redazione La Zampa 30 Dicembre 2023Cosa causano i botti di Capodanno Gli effetti negativi hanno ripercussioni su uomini, animai e soprattutto sull'ambiente. Dall'inquinamento ai rifiuti ...Arriva l’ultimo dell’anno e come ogni anno si presenta la polemica sui botti. Polemica che nasce tra chi vorrebbe festeggiare in modo più rumoroso sparando i botti di Capodanno… Leggi ...