Botti di Capodanno a Roma | Oipa | “A rischio gli animali del Bioparco e del centro di recupero per la fauna selvatica”

(Di domenica 31 dicembre 2023)lancia un nuovo appello per vietare idinelStorico di: aglidella zona. Un’insolita polemica si scatena ain vista della festa di, mentre i fuochi d’artificio illuminano il cielo, l’Organizzazione Internazionale Protezione) solleva preoccupazioni per la vicinanza di uno spettacolo pirotecnico ale al. L’lancia un nuovo appello per vietare iL’evento, programmato per questa notte presso un noto locale in zona piazza del Popolo, ha ...

(Adnkronos) – No “tassativo” a botti e fuochi d’artificio per festeggiare il Capodanno con i bambini. “Sono sempre stato definito un pediatra ... ()

(Adnkronos) – In base ai dati ufficiali del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, fra il 2012 e il 2022, in Italia, ci sono stati 6 morti e 3.220 ... (giornaledellumbria)

Pericolo per i più piccoli: questa è l'allerta lanciata dal noto pediatra Italo Farnetani, professore all'Università Ludes-United Campus of Malta, ... (orizzontescuola)

CRONACA DI Roma – Circa 10mila articoli tra botti di Capodanno e fuochi di artificio sono stati sequestrato ieri in via Amico Aspertini, zona Tor ... (romadailynews)

AGI - Per l'Italia si avvicina una n otte dicon tante ordinanze di divieti die concerti all'aperto da Nord a Sud. Le ordinanze che proibiscono l'uso di petardi e fuochi d'artificio negli spazi pubblici, in passato ampiamente ...Decalogo Oipa: come proteggere cani e gatti daidi2024: ecco come proteggere cani e gatti dai pericoli deie fuochi d'artificio di Redazione La Zampa 30 Dicembre 2023Cosa causano i botti di Capodanno Gli effetti negativi hanno ripercussioni su uomini, animai e soprattutto sull'ambiente. Dall'inquinamento ai rifiuti ...Arriva l’ultimo dell’anno e come ogni anno si presenta la polemica sui botti. Polemica che nasce tra chi vorrebbe festeggiare in modo più rumoroso sparando i botti di Capodanno… Leggi ...