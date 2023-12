Bossico | cade sulla strada del suo frutteto e muore

Leggi su bergamonews

(Di domenica 31 dicembre 2023). Era alle prese con la potatura del suoquando, sabato 30 dicembre verso le 15, avrebbe perso l’equilibrio o a causa di un malore è cadutoche portava alla sua proprietà. Un volo di qualche metro che gli è stato fatale. È morto per le lesioni riportate Angelo Arrighetti, 80 anni. Una vita da imbianchino ed elettricista, poi la pensione e la passione per l’agricoltura con la cura del suo fondo con una piccola cascina in via Ingegner Giorgio Schiavi. Immediato l’allarme che ha portato sul posto della tragedia un’ambulanza e un elicottero, il personale medico purtroppo non ha potuto che constatare il decesso di Arrighetti. Il corpo senza vita dell’80enne è stato portato nella casa di famiglia in via Giardini e lunedì 1° gennaio alle 15 saranno celebrati i funerali. In paese è ricordato per il ...