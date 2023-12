Bondo - Kvara | lite furiosa Interviene Mazzarri | che viene espulso

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il finale di Napoli - Monza è stato particolarmente teso con liti in campo ed espulsioni. Ecco il momento del rosso a Walter, intevenuto con un po' troppa foga per divideree ...

espulso Walter Mazzarri in Napoli-Monza . Dopo essere stato in un primo momento ammonito per proteste, un paio di minuti dopo il tecnico degli ... (sportface)

Il finale di Napoli - Monza è stato particolarmente teso con liti in campo ed espulsioni. Ecco il momento del rosso a Walter Mazzarri, intevenuto con un po' troppa foga per divideree ...Non perfetta, sotto il profilo comportamentale , la partita di Di Bello: la mass che ha portato al faccia a facciaè colpa della sua mancata prevenzione , è ingenuo Mazzarri ad abbandonare l'area tecnica per andare a protestare (e non a calmare gli animi) ma quella situazione è stata provocata dall'...Oltre il danno, la beffa. Calcione di Bondo alle parti intime di Kvaratskhelia dopo l'ennesimo fallo subito dal georgiano ...Anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport ha commentato la prestazione deludente dell'arbitro di Napoli-Monza, Di Bello: di seguito quanto evidenziato ...