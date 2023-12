Bolognamania | succede di perdere | anche quando non sei più abituato

E' una squadra che gioca, diverte, coesa e competitiva a tal punto che Motta può decidere di far giocare Ravaglia al posto di Skorupski : non solo,che il secondo portiere mette in campo una ...E' una squadra che gioca, diverte, coesa e competitiva a tal punto che Motta può decidere di far giocare Ravaglia al posto di Skorupski : non solo,che il secondo portiere mette in campo una ...Eccoci qua, soli al quarto posto in classifica dopo aver battuto la Roma nello scontro diretto finito 2-0 ieri allo Stadio Dall’Ara. Incredibile ma vero, il Bologna sta facendo la storia rivelandosi l ...