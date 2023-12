BOclassic 2023 oggi atletica | orari | programma | tv | streaming

PROGRAMMA ORARIO BO CLASSIC11.00 Just - for - fun (1,25 - 5 km = 1 - 4 giri) 12.00 Gara amtorialeLadurner (5 km = 4 giri) 12.55 Trofeo giovanile Raiffeisen (1,25 bis 2,5 km = 1 o 2 ......e che ha provato anche a fare il colpaccio lanciando la sfida nel penultimo giro ma che poi si è dovuto mettere in fila tenendo a bada anche l'ugandese Oscar Chelimo fresco vincitore della. ...Come da tradizione, nel periodo natalizio e e di fine anno si giocano i due derby italiani fra Benetton Treviso e Zebre Parma per lo 'United Rugby Championship', torneo che si chiama così, e non più C ...Il giorno di San Silvestro dell'anno propone due classici appuntamenti con la corsa su strada, la BoClassic di Bolzano e la We Run Rome. Nel capoluogo altoatesino sono attesi alla 49/a edizione della ...