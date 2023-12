Bocciato in prima elementare | i genitori fanno ricorso al Tar | la sentenza arrivata 13 anni dopo

Leggi su tpi

(Di domenica 31 dicembre 2023) Era il giugno 2010 quando vennein, per ragioni che iritenevano ingiuste. Per questo hanno deciso di fareal Tar, chiedendo la riammissione del figlio di 7in classe. Peccato che lasiasolo nei giorni scorsi, a 13di distanza, quando l’alunno, ormai ventenne, si è già diplomato alle superiori. A raccontare la curiosa storia è Repubblica.la decisione di fareal Tar per opporsi alla bocciatura da parte deie l’accoglimento della richiesta deciso già nel 2010, il bimbo era stato iscritto alla seconda“con riserva” in attesa di un pronunciamento definitivo. L’episodio ...