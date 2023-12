Bimbo morto in casa | disposta l’autopsia | le ultime sulle indagini

Leggi su notizie

(Di domenica 31 dicembre 2023) La Procura ha dispostoper la morte di un bambino in. I punti da chiarire sono ancora diversi e sono in corso le. La città di Venezia è sotto shock ormai da qualche giorno per la morte di un bambino di 8 anni. Come raccontato da Il Messaggero, il piccolo nella notte tra mercoledì e giovedì si è sentito male in. Un bambino èa Venezia – Notizie.com – © AnsaI genitori lo hanno portato immediatamente in ospedale per cercare di salvargli la vita. Ma le condizioni da subito sono sembrate molto grave e il decesso è avvenuto nel pomeriggio di giovedì. Ancora prima di pensare ad un trasferimento all’ospedale di Verona. AutorizzataApprofondimenti in corso sulla morte del bambino – Notizie.com – © AnsaPer il momento non è chiaro cosa abbia portato ...