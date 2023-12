Bianca Cuciniello a capo del gruppo di lavoro dell’Ocse sulle multinazionali

(Di domenica 31 dicembre 2023) Lo scorso 15 dicembre si è tenuta a Parigi la Plenaria del Trade Union Advisory Committee (Tuac), il Comitato sindacale con funzione consultiva presso l’Ocse, a cui sono affiliate 58 organizzazioni sindacali di 30 Paesi membri, che danno voce a 50 milioni di lavoratori e lavoratrici. Nel corso della riunione, che rappresenta la Uil nel Punto di Contatto Nazionale (Pcn) istituito presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, è nominata presidente deldiche segue le, a un anno esatto dalla sua nomina a vicepresidente. Nel comunicato relativo all’elezione, il segretario generale del Tuac dichiara che con questa nomina viene apportata una notevole esperienza e conoscenza al Tuac e all’Ocse, inoltre afferma che “questa ...

