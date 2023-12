Belen Rodriguez rompe il silenzio sul presunto flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi | il commento che non passa inosservato

(Di domenica 31 dicembre 2023)si è esposta per la prima volta sulla presunta liaison traDe. Com’è noto, la showgirl è da settimane protagonista delle pagine di cronaca rosa per via della sue scottanti rivelazioni sull’ex marito. Durante un’intervista rilasciata a Domenica In,ha confidato a Mara Venier chel’avrebbe tradita “con 12 signorine“, lasciando intendere che l’elenco sarebbe stato ancora più lungo se lei avesse continuato nelle sue ricerche. Dinanzi a tale confessione, la conduttrice avrebbe evitato di menzionare iltra il collega – una delle punte di diamante della rete – e la. Della sospetta vicinanza tra i due conduttori si era ...

vuota finalmente il sacco. Dopo aver spifferato a Domenica In i presunti tradimenti dell'ex marito Stefano De Martino, la soubrette ha confermato un gossip di tre anni fa, quello di ...Pierfrancesco Favino e Anna Ferzetti (in topless) a Formentera Vacanza all'insegna della libertà e dell'amore per la coppia di attoriin topless pazza d'amore per Elio Lorenzoni La showgirl pubblica altre foto che la ritraggono con la nuova fiamma Irina Shayk in topless per la vacanza con l'ex fidanzato Bradley ...Parliamo del triangolo di fuoco tra Belen Rodriguez, Stefano De Martino e... Alessia Marcuzzi. Ebbene, la showgirl argentina adesso esce allo scoperto. «Confermo», ha detto eloquente, rispondendo a un ...La soubrette, in vacanza in Argentina con la famiglia e il nuovo compagno Elio Lorenzoni, ha sganciato l'ultima bomba sul suo matrimonio finito male ...