Belen Rodriguez | nuova frecciatina a Spinalbese | “Nessun panno sporco | solo un qualche calzino macchiato”

(Di domenica 31 dicembre 2023) Attualmente in Argentina insieme alla sua famiglia,continua a lanciare frecciatine all’ex Antonino, da cui ha avuto Luna Marì, la sua secondogenita. Sembra, infatti, che non si sia placata la furia della showgirl argentina. “un” – Nei giorni scorsi a spiazzare il popolo del web è L'articolo

Il 2023, nell’ambito del gossip, lo ricorderemo per le numerose coppie vip “scoppiate”. La lista dei nomi è davvero lunga e va da Elisabetta Canalis ... (ilfattoquotidiano)

Le rivelazioni fatte nel salotto di Domenica In hanno aperto un vaso di Pandora. Belén Rodriguez continua, infatti, a rendere note informazioni che ... (metropolitanmagazine)

Le rivelazioni fatte nel salotto di Domenica In hanno aperto un vaso di Pandora. Belén Rodriguez continua, infatti, a rendere note informazioni che ... (open.online)

La vacanza di Capodanno in Argentina non ha placato l’ira di Belen Rodriguez . La showgirl continua ad avere il dente […] (perizona)

Le rivelazioni di Belen sui ripetuti tradimenti di Stefano De Martino Questa rivelazione si aggiunge a quelle fatte in una recente intervista, in cui ... (247.libero)

Il mondo dei vip è nuovamente scosso dalle rivelazioni esplosive di, che ha finalmente confermato un tradimento da parte dell'ex marito Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi. Tre anni dopo l'intricato pettegolezzo lanciato da Dagospia, l'argentina ha ...su Instagram 'conferma' flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Dopo cheha vuotato il sacco sui tradimenti del suo ex Stefano De Martino nel salotto di ...(Adnkronos) – Dopo che Belen Rodriguez ha vuotato il sacco sui tradimenti del suo ex Stefano De Martino nel salotto di Domenica In, la showgirl argentina riporta… Leggi ...Il mondo dei vip è nuovamente scosso dalle rivelazioni esplosive di Belen Rodriguez, che ha finalmente confermato un tradimento da parte ...