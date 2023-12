Belen Rodriguez e le corna? Confermo | ecco il nome | viene giù tutto | Guarda

(Di domenica 31 dicembre 2023) La verità sullesvelata su Instagram.regala a followers, fan e semplici curiosi lo scoop di fine anno, commentando sibillina, con un semplice "", un commento di un utente che le chiede di spiegare, una volta per tutte, se siano le vere le voci assai maliziose che girano sul conto del suo ex marito Stefano De Martino. "continua a dire la tua e zittire tutti - la elogia un follower -. Io adoro il gossip e i pettegolezzi. Quanto ci piaci così stron***etta". Quindi il Post scriptum che scatena il delirio: "Poi un giorno ci dirai se la storia tra il tuo ex marito con la Marcuzzi era vera. Confido in te. Baci, buone vacanze". E la showgirl argentina spiazza tutti scrivendo una semplice, decisiva parola: "", appunto. Era ...

