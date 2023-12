Belen lapidaria sul flirt Stefano De Martino-Alessia Marcuzzi | “Confermo”

(Di domenica 31 dicembre 2023) La showgirl risponde così su Instagram alla domanda di un follower Dopo cheRodriguez ha vuotato il sacco sui tradimenti del suo exDenel salotto di Domenica In, la showgirl argentina riporta alla ribalta le voci di un presuntoclandestino tra lui edsu cui finora non c'è

: "Confermo' .la replica di: "Confermo" . Conferma cosa Che piace di più ai suoi follower in questa veste di 'stroetta' oppure conferma che l'ex marito l'ha tradita con Alessia Marcuzzi La ...Confido in te, baci e buone vacanze”, il commento in questione al quale Belen ha risposto con un lapidario “confermo”. Nel 2020 il sito Dagospia lanciò l’indiscrezione sul presunto flirt (smentito ...(Adnkronos) - Dopo che Belen Rodriguez ha vuotato il sacco sui tradimenti del suo ex Stefano De Martino nel salotto di Domenica In, la showgirl argentina riporta alla ribalta le voci di un presunto fl ...