Belen | l' accusa a Stefano De Martino | «Mi ha tradito con Alessia Marcuzzi» Poi | la dedica a Elio Lorenzoni con un' altra frecciata all' ex

Cosa succede fra Belen Rodriguez e l’ex fidanzato Antonino Spinalbese ? In questi giorni la showgirl è un fiume in piena e via Instagram sta nutrendo ... (donnapop)

L'"Aver fatto intendere ai consumatori che acquistando il pandoro "griffato" Ferragni avrebbero contribuito a una donazione all' Ospedale Regina Margherita ", si legge. "Ma la donazione era ...Spinalbese aveva già pronta la contromossa e a sua volta ha querelatoaccusandola di essere volata in Argentina senza il suo consenso.alla quale ha subito replicato l'avvocato Russo ...Belen torna a far parlare di sé e anche dall'Argentina, dove sta trascorrendo le vacanze, riesce a rubare la scena sulle pagine gossip. Sui social, dopo anni di silenzio, ha ...Belen ha voluto dare un'ultima stoccata (per ora) ai suoi ex. Se prima ha svuotato il sacco su Antonino Spinalbese, adesso è il turno di Stefano De Martino, per il quale è ...