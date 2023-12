Belen conferma la bomba di Dagospia | con chi mi tradì Stefano De Martino

Leggi su iltempo

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il mondo dei vip è nuovamente scosso dalle rivelazioni esplosive diRodriguez, che ha finalmenteto un tradimento da parte dell'ex maritoDecon Alessia Marcuzzi. Tre anni dopo l'intricato pettegolezzo lanciato da, l'argentina ha deciso di svelare la verità, dichiarandolo in modo laconico ma inequivocabile: “Confermo”. I botti di fine anno non sono stati fuochi d'artificio, ma piuttosto la rivelazione di un segreto che ha tenuto in sospeso l'opinione pubblica per un periodo considerevole.ha deciso infatti di aprire il vaso di Pandora, non risparmiando i suoi due ex illustri: Antonino Spinalbese e, soprattutto,De. La prima confessione è avvenuta durante un'apparizione televisiva a ...