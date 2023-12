Belen conferma | De Martino l’ha tradita con Alessia Marcuzzi | la vendetta fa servita fredda | anzi ghiacciata

(Di domenica 31 dicembre 2023) Lava. A distanza di 3 anni,Rodriguezil triangolo più chiacchierato e misterioso degli ultimi tempi: Stefano Dedavvero consi dimostra la regina indiscussa del gossip, assumendo per la prima volta nella sua carriera un doppio ruolo: quello da protagonista e quello...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ... (gossipitalia.news)

Belen Rodriguez via Instagram ha conferma to uno dei gossip più succulenti degli ultimi anni: il presunto tradimento di Stefano De Martino con ... (biccy)

Le rivelazioni fatte nel salotto di Domenica In hanno aperto un vaso di Pandora. Belén Rodriguez continua, infatti, a rendere note informazioni che ... (metropolitanmagazine)

Le rivelazioni fatte nel salotto di Domenica In hanno aperto un vaso di Pandora. Belén Rodriguez continua, infatti, a rendere note informazioni che ... (open.online)

Il flirt tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi Adesso arriva anche ladiche continua ad aggiungere dettagli dopo le rivelazioni fatte a Mara Venier durante Domenica In . La showgirl continua a fornire dettagli che riguardano i tradimenti dei suoi ex. Un ...La Rodriguez ha risposto ad una fan che ha chiesto delucidazioni sul flirt tra l ex ballerino di Amici e una conduttrice.Rodriguez ha confermato la liaison tra Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi ...Belen Rodriguez conferma il tradimento di Stefano De Martino con Alessia Marcuzzi: la showgirl argentina ha finalmente vuotato il sacco.La showgirl argentina ha risposto alla domanda di una follower su Instagram che le chiedeva se le voci, risalenti a circa tre anni e mezzo fa, su storia tra i due conduttori fossero vere ...