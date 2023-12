Beatrice Luzzi mette le mani al collo di Garibaldi e lo chiama “gigolò” | tutti contro tutti

(Di domenica 31 dicembre 2023) Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, condotto da Alfonso Signorini, si è verificato un episodio che ha sollevato numerose polemiche., in un momento di evidente aggressività, ha messo lealdi Giuseppe, rivolgendogli poi l’offesa “”. Questa scena, trasmessa in diretta TV, ha suscitato grande indignazione, soprattutto considerando la mancata reazione decisa da parte della produzione del reality show. L’episodio ha suscitato reazioni contrastanti. Da una parte, c’è chi sostiene che, se la situazione fosse stata inversa, concome aggressore, la produzione avrebbe preso provvedimenti immediati, forse arrivando fino alla squalifica. Dall’altra, ci si chiede perché, nel caso di...

Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera… Giulia Salemi un progetto di moda casual ...

Nell'attesa, Giuseppe Garibaldi si è confidato con la cantante Fiordaliso ed espresso tutto il suo dispiacere per come siano evolute le cose tra lui e. Giuseppe Garibaldi deluso ...Oggi nella casa del Grande Fratello a causa di una discussione nata negli scorsi giorni, si è riacceso uno scontro trae altri inquilini ( Rosy , Tiziana , Anita e Giuseppe ), con l'attrice romana che infuriata ha detto: ' Siccome sono tre mesi che mi viene detto che sono una giocatrice con i sentimenti ...Beatrice passa tantissimo tempo con i nuovi ingressi, ma il suo preferito continua a essere Vittorio con cui scambia spesso coccole ed effusioni ...Nel corso della 29esima puntata del Grande Fratello, Beatrice finisce sotto accusa, mentre Giuseppe è in difficoltà ...