Basket | Virtus Bologna e Venezia rispondono a Brescia in Serie A Alessandro Gentile trascina Scafati

(Di domenica 31 dicembre 2023) Dopo le prime tre partite di quest’oggi, ecco che si sono completate anche le ultime quattro sfide della quattordicesima giornata dellaA di: facciamo un breve recap di quanto accaduto sui parquet del Belpaese. BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UMANA REYER62-73 Prova di forza dell’Umana Reyer, che risponde subito alla Germanie si riprende la testa della classifica grazie al successo esterno contro la Dinamo Sassari per 62-73. Banco di Sardegna avanti in apertura, con la Reyer che prende le misure e piazza un break di 0-11. Diop ed il neo-arrivato Jefferson riportano Sassari avanti, ma Witjer impatta nel punteggio alla prima sirena (18-18). Nel secondo quarto la Dinamo si riprende la leadership nel punteggio, con Casarin e Tucker che firmano il contro-sorpasso ...

Il LIVE in diretta di Virtus Bologna-Pesaro , sfida valida come 14^ giornata della Serie A1 2023 / 2024 di basket . La formazione di coach Banchi, dopo ... (sportface)

E gli altri sport Nella BPCCassino ha conquistato a maggio il posto nella Serie B d'Eccellenza dopo aver battuto nello spareggio Sala Consilina. La società rossoblu si è confermata ...2023 - 2024 Serie A SquadraBologna LaPallacanestro Bologna S.p. A. comunica, in una nota di stampa, che Devontae Cacok ha riportato un trauma al ginocchio destro nel corso della ...Sesta sconfitta in 14 gare di campionato per l’Olimpia, battuta dalla Leonessa. La Reyer domina a Sassari, Bologna sempre terza ...BASKET, SERIE A - La Segafredo Virtus Bologna chiude il 2023 con un'altra vittoria per 83-66 contro la Carpegna Prosciutto Pesaro e tiene il passo di Venezia e Brescia, al comando con 22 punti, due in ...