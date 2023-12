Basket | colpo Virtus Bologna | sotto canestro c’è Ante Zizic

Leggi su oasport

(Di domenica 31 dicembre 2023) L’infortunio di Devontae Cacok, che dovrebbe rimanere ai box per il resto della stagione, ha mosso il mercato della. E alla Segafredo il nome che arriva è pes: in uscita dall’Anadolu Efes, infatti, c’è, tra i nomi di maggior peso che si potevano trovare all’attuale stato delle cose. Scelto con la 23a chiamata al draft NBA 2016 dai Boston Celtics,in NBA ci ha giocato, ma con la maglia dei Cleveland Cavaliers dal 2017 al 2020, salvo un breve passaggio in G League con i Canton Charge. Poi l’ottima carriera europea tra Maccabi Tel Aviv ed Efes.e Venezia rispondono a Brescia in Serie A. Alessandro Gentile trascina Scafati L’accordo connon è di quelli da ...