Bari | Angelo muore al Porto mentre era a lavoro | proclamato sciopero

Un operaio barese di 51 anni,Rossini, sposato e padre di due figlie, è morto nel pomeriggio di ieri, 30 dicembre, al porto di, travolto da un mezzo di sollevamento in retromarcia durante le operazioni di ...Nicola Fratoianni eBonelli spingeranno sull'ambientalismo e non molleranno l'aggancio con ... Due simbolici per il centrosinistra, come Firenze e. E poi, nel mezzo, cinque elezioni ...Bari: incidente mortale al porto, 51enne investito da un mezzo. Annunciato uno sciopero di 24 ore. Angelo Rossini lascia moglie e due figlie. Un tragico incidente sul lavoro è avvenuto al porto di ...21.05 Incidente al porto di Bari,muore 51enne Un incidente mortale si è verificato poche ore fa nel porto di Bari dove un operatore ha perso la vita durante le attività di movimentazione container. A ...