Bar tour armeno | a quali banconi sedersi a Yerevan

Leggi su linkiesta

(Di domenica 31 dicembre 2023) Con alle spalle un passato difficile ancora in anni recenti, segnata dal genocidio (che si manifestò a più riprese tra la fine del 1800 e i primi decenni del Novecento), dal socialismo sovietico, dall’usurpazione turca di buona parte della sua geografia originale, l’Armenia si sta progressivamente risollevando. Non si è mai data per vinta, non ha mai smesso di lottare, ma soprattutto non ha mai fatto nulla per seppellire gli spazi bui della sua storia. Lo ho fatto lavorando costantemente alla ricostruzione di una memoria collettiva, di un racconto e una storia capace di fotografare il presente attraverso le azioni passate. Ogni museo, collezione, archivio, monumento è celebrativo di un episodio storico ma allo stesso tempo collante per le generazioni che si avvicinano alla guida del Paese. Insieme a un progressivo ottimismo verso le nuove industrializzazioni, verso business emergenti e ...