Banche | Giorgianni Fdi | “Sfruttano posizione rendita | profitti aumentati a dismisura”

(Di domenica 31 dicembre 2023) (Adnkronos) – Lela lorodi” che ha permesso di “aumentare a” e pertanto si è resa necessaria una redistribuzione equa di questiattraverso “un’imposta straordinaria una tantum”. Lo afferma la deputata di Fdi e presidente Associazione vittime del salva, Letizia. La tassa sugli extra, assicura, ”è sicuramente una tassa equa perché i, extra, effettivamente ci sono” e con le modifiche in sede di conversione, ”sembra abbia cambiato un po’ le carte in tavola”. Tornando al comportamento degli istituti bancari, quanto accaduto racconta di una certa “avarizia” perché con l’aumento dei tassi d’interesse ”i ...

... rappresenti un 'regalo' allestesse, che in questo modo eviterebbero del tutto il pagamento di imposte a seguito del provvedimento'', ricorda. ''In realtà la tassazione ci sarà ...... rappresenti un 'regalo' allestesse, che in questo modo eviterebbero del tutto il pagamento di imposte a seguito del provvedimento'', ricorda. ''In realtà la tassazione ci sarà ...Le banche ''sfruttano la loro posizione di rendita'' che ha permesso di “aumentare a dismisura i profitti” e pertanto si è resa necessaria una redistribuzione equa di questi profitti attraverso “un’im ...Pubblicati online i dati patrimoniali di parlamentari e leader di partito. L’ex assessore comunale ha denunciato oltre 132mila euro lordi. L’imprenditore lucano si pone al secondo posto con 127mila eu ...