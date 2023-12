Autostrade | con il nuovo anno arriva l’immancabile stangata | i pedaggi aumentano del 2 | 3%

Leggi su ildenaro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Da primo gennaio costa di più viaggiare in autostrada. L’aumento, stabilito dal decreto Milleproporoghe approvato dal Cdm il 28 dicembre scorso, è del 2,3 per cento, corrispondente all’indice d’inflazione fissato dalla Nadef per il 2024. Il provvedimento stabilisce anche che “i prossimi adeguamenti rispetto a tali incrementi tariffari, in difetto o in eccesso, sardefiniti con l’aggiornamento dei Pef”, i piani economico-finanziari delle società concessionarie, il cui termine per la presentazione è differito al 30 marzo 2024. I piani devono essere predisposti in conformità alle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e alle disposizioni emanate dal concedente”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.