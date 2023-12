Autorizzazione paesaggistiche postume | il senatore Matera incontra i sindaci

Leggi su anteprima24

(Di domenica 31 dicembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUn disegno di legge che dia al cittadino la possibilità di sanare dal punto di vista ambientale-paesaggistico gli immobili che sono stati realizzati fino al 12 Maggio 2006, data di entrata in vigore della norma che ha espressamente vietato tale pratica. E’ la sostanza di un disegno di legge cui sta lavorando ildi Fratelli d’Italia Domenico, anche Presidente del Comitato per la Legislazione presso il Senato della Repubblica, che ha in tal senso raccolto le istanze che sono in modo massiccio venute dal territorio attraverso la voce di decine didell’area del Taburno Camposauro nonché di quella matesina, appositamenteti in queste ore. La questione è quella relativa alle cosiddette autorizzazioni. Nel lasso ...