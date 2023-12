Australian Open | le tre mine vaganti da evitare per Sinner prima della semifinale

(Di domenica 31 dicembre 2023) Janniksi presenta aglida numero 4 al mondo. Il tennista altoatesino, che ha trascinato l’Italia alla vittoria in Coppa Davis, sta scaldando i motori in vista del primo Slamstagione, che scatterà il prossimo 14 gennaio sul cemento di Melbourne. L’azzurro sarà uno dei grandi favoritivigilia, fortecrescita perentoria di cui si è reso protagonista nella seconda parte dell’ultima annata agonistica, dove si è spinto anche fino all’atto conclusivo delle ATP Finals e in cui ha battuto Novak Djokovic per tre volte (due in singolare e una in doppio). L’eccellente piazzamento nel ranking ATP dovrebbe permettere a Jannikdi beneficiare di un tabellone sulla carta favorevole, quantomeno fino alle semifinali dove potrebbe ...

Il giovane tennista americano ha innanzitutto raggiunto i quarti di finale aglicontro ogni pronostico arrendendosi al connazionale Tommy Paul . Come normale che sia, Shelton ha ...... Coppa d'Asia di calcio in Qatar - 13 gennaio - 11 febbraio: Coppa d'Africa di calcio in Costa d'Avorio - 14 - 28 gennaio 2024:di tennis a Melbourne - 19 - 22 gennaio: Final Four ...ATP BRISBANE - Rafael Nadal torna in campo dopo 347 giorni di assenza, quando perse tra mille difficoltà fisiche agli Australian Open contro McDonald.A quasi un anno di distanza dall'ultimo match giocato (la sconfitta contro McDonald al secondo turno degli Australian Open con relativo infortunio) Rafa Nadal torna in campo a Brisbane. Per il 37enne ...