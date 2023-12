Aurora | la foto con i fratelli e Cesare nella casa in Messico di Eros Ramazzotti

(Di domenica 31 dicembre 2023)trascorrerà la notte di San Silvestro e Capodanno in, insieme al padre, aie probabilmente anche insieme a Dalila Gelsomino, la compagna di. I due neo genitori avevano documentato su Instagram le loro 12 ore di volo per raggiungere il...

...su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY Instagram Continua gallery %s... daRamazzotti a Rihanna e da Cristina Marino e Luca Argentero a Pippo Inzaghi: sono molte le ......attori Belen Rodriguez in topless pazza d'amore per Elio Lorenzoni La showgirl pubblica altre... Nei paraggi c'è anche il suo ex Andrea DamanteRamazzotti seminuda allo specchio: 'Il corpo ...Il celebre cantante vive in una casa molto particolare: è stata arredata con gusto e stile, dedicando molto spazio alla musica.Aurora Ramazzotti è stata ospite di Diletta Leotta per Mamma Dilettante, raccontando come vive la maternità, insieme al suo compagno Goffredo Cerza.