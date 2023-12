Aumentano in Italia gli spazi web bloccati per attività antiterrorismo online

Leggi su ilfogliettone

(Di domenica 31 dicembre 2023) Il bilancio annuale della Polizia Postale per il 2023 mette in luce una complessa situazione di luci e ombre nella sicurezza su Internet. Mentre i casi di cyberbullismo registrano una flessione, emerge un preoccupante aumento delle situazioni di sextortion, specialmente tra i minori. Il rapporto evidenzia una riduzione dei casi di cyberbullismo, passando dai 127 dello scorso anno a 104 minori segnalati all'Autorità Giudiziaria.Nonostante questa diminuzione, la sextortion tra minori è in crescita, con 136 casi registrati nel 2023 rispetto ai 130 del 2022. La Polizia Postale sottolinea come questo reato coinvolga sempre più spesso vittime minorenni, con conseguenze lesive come la vergogna e la frustrazione legate alla gestione della diffusione di contenuti intimi. La maggior parte degli episodi riguarda giovani di età compresa tra i 14 e i 17 anni, prevalentemente di genere ...