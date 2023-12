Attacco con acido al birrificio di Roma | 31enne rischia la vista

(Di domenica 31 dicembre 2023) Grave atto contro un pub situato nel quartiere San Paolo di: ignoti lancianosul locale e colpiscono un giovane agli occhi. Una tranquilla serata tra amici al Mashroom, ilal piano terra di via Pietro Giordani nel quartiere San Paolo di, si è trasformata in un incubo per un giovane di 31 anni. Mentre sedeva ai tavoli esterni del locale nella giornata di giovedì 28 dicembre 2023, è stato colpito da una secchiata di un liquido corrosivo contenente probabilmentemuriatico e ammoniaca. La vittima ha riportato un’ustione chimica all’occhio sinistro, con i medici che temono come la vittima possa arrivare a perdere la. Lanciadal balcone addosso i clienti del pub diLa sostanza urticante ha colpito anche altri ...

... quanto per riprendere fiducia in se stesso.parlareIbra potrebbe aiutarlo". Una parte della ... sicuramente costretto a recuperare in fretta dall'infortunio, per anni il peso dell'...'Chiediamo a tutti i governi responsabili e alle strutture internazionali competenti di emettere una forte condanna di questo brutaleterroristico, commessol'uso di munizioni a grappolo ...Venerdì, la Russia ha lanciato un massiccio attacco aereo contro l'Ucraina con 158 missili e droni, uccidendo 40 persone: 16 a Kiev, 9 a Zaporizhzhia, 6 a Dnipro, 5 a Odessa, 3 a Kharkiv e 1 a Lviv.Ma non è detto che nei prossimi giorni qualcosa non possa muoversi. L’intenzione del club è quella di confermare Dragusin fino a giugno, con un rinnovo di contratto già previsto fino al 2027. E di ...