Atp Brisbane | Zeppieri eliminato | si qualifica Thiem e sfiderà Nadal

Lo spagnolo 22 volte campione del Grande Slam ha disputato il primo turno del torneo di doppio all'250 dicon Marc Lopez, con cui ha vinto l'oro olimpico a Rio 2016. I due sono stati ...Giulio Zeppieri non è riusciuto a entrare nel main draw dell'di(montepremi 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia. Il 22enne di Latina, numero 135 del ranking, si è fermato nell'ultimo turno ...AGI - Dopo 347 giorni Rafael Nadal è tornato in campo nell'Atp 250 di Brisbane: il 37enne spagnolo ex numero uno del mondo ha giocato in doppio e in coppia con il connazionale Marc Lopez è stato sconf ...(Adnkronos) – Rafael Nadal torna in campo a quasi un anno dall’infortunio all’anca subito lo scorso gennaio durante il secondo turno degli Australian Open. Lo spagnolo 22 volte campione ...