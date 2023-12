ATP 250 Brisbane | entry-list e date del primo torneo dell’anno di tennis

(Di domenica 31 dicembre 2023) Un nuovo annotico pronto per palesarsi alle porte dei numerosi appassionati della racchetta. Come di consueto, sarà l’Australia a dare il via alle nuove contese portandoci, piano piano, a vivere ilSlam del 2024 degli Australian Open dopo aver archiviato tornei minori che dovranno preparare iti alla grande sfida della terra dei canguri. L’Italia negli ATP 250sarà bene rappresentata, ma l’assenza di Matteo Berrettini fa nuovamente rumore: ilta romano non è ancora pronto fisicamente e per lui la classifica peggiorerà ulteriormente. ATP 250: i nomi dei partecipanti (Credit foto – ATP Tour)Holger RuneGrigor DimitrovBen SheltonUgo HumbertSebastian KordaSebastian BaezTomas Martin EtcheverryAslan KaratsevRoman SafiullinAlexei PopyrinAndy ...

Matteo Berrettini sarebbe dovuto tornare in campo il 31 dicembre per l’Atp 250 di Brisbane , ma un nuovo infortunio l’ha fermato e non giocherà, ... (ilnapolista)

Dei tornei di Brisbane (e WTA 500) e di quello maschile di Hong Kong () su Sky e NOW saranno trasmesse tutte le partite di cui è prevista la copertura televisiva, grazie ai canali Sky ...Giulio Zeppieri si ferma a una vittoria dal main draw al "Brisbane International" (- 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento della capitale del Queensland, in Australia. Il 22enne di Latina, n.135 del ranking, ha finito per cedere 36 64 64 contro Dominic Thiem, n.Giulio Zeppieri si ferma a una vittoria dal main draw al “Brisbane International” (ATP 250 - 661.585 dollari) che si sta disputando sul cemento ...Le Stelle del Tennis ATP WTA brillano su Sky e NOW: si parte con Rafa Nadal e gli Azzurri, Nella notte fra il 30 e il 31 dicembre al via su Sky e in streaming su NOW i tornei del circuito maschile ...