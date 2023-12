Atalanta | non solo Hien | dal Verona pure un supercolpo per la Primavera

Nadir Zortea dall'Atalanta al Frosinone in prestito, accordo praticamente chiuso e in attesa di essere formalizzato all'apertura della... (calciomercato)

“Da come se ne parla sembra quasi una passeggiata la partita di domani, come se l’Atalanta fosse il Real Madrid, ma credo che non sia così. Il ... (sportface)

"Il Lecce non sarà una passeggiata . Ha 20 punti, ha dato grande filo da torcere all'Inter, prima in classifica": il tecnico dell' Atalanta Gian Piero ... (247.libero)

BERGAMO - "Se ho scritto la letterina a Babbo Natale per il mercato ? Le letterine non ne ho fatte, la squadra l'abbiamo formata a luglio" . Così ... (247.libero)

Lecce - E' un Lecce in emergenza quello che parte alla volta di Bergamo per disputare l'ultima gara dell'anno solare sul campo dell' Atalanta . Oltre ... (247.libero)

Al sesto posto c'è l', che scavalca la Roma e il Napoli di un punto e si porta a - 2 ... Altro risultato amaro per il Napoli di Mazzarri, che in casa contro il Monzava oltre lo 0 - 0. I ...A suo favore, però, lontano da Milano la punta rossonera ha trovato la via della rete il 9 dicembre contro l', nel match perso 3 - 2 . Ieri seraè stata una grande prestazione del ...Tempo di bilanci e riassunti del 2023 per molti club. Tra questi anche il Basilea che posta un video con tutte le imprese della squadra. Tra queste il ricordo della semifinale di Conference a Firenze, ...Tra i giovani d'oro del Verona, anche Filippo Terracciano. Veronese di nascita, il classe 2003 è stato elemento di un dialogo tra il direttore sportivo Sean Sogliano e la Fiorentina, che sta valutando ...