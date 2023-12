Atalanta | il difensore dell’Hellas Verona Isak Hien è un nuovo giocatore nerazzurro

(Di domenica 31 dicembre 2023) Mancano ancora gli ultimi dettagli, compresa la programmazione delle visite mediche, ma ilsvedeseè undell’. Il club bergamasco ha raggiunto l’accordo con il ragazzo classe ’99 per un contratto fino al 2028, e con l’Hellasper il trasferimento definitivo per una cifra intorno ai 10 milioni complessivi., a lungo inseguito anche nella sessione estiva, è il primo rinforzo del calciomercato di riparazione. E’ atteso in sede a Zingonia nei primi giorni della prossima settimana. SportFace.

Mancano ancora gli ultimi dettagli, compresa la programmazione delle visite mediche, ma Isak Hien è un nuovo giocatore dell'. Il club bergamasco ha raggiunto l'accordo colsvedese classe '99 per un contratto fino al 2028 e con l'Hellas Verona per il trasferimento definitivo per una cifra intorno ai 10 ...Hien è un nuovo giocatore dell': al Verona 9 milioni di euro più bonus per un trasferimento a titolo definitivo L'compie il suo primo colpo per quanto riguarda il mercato di gennaio: dopo la fumata nera estiva causa tempistiche e affare Buongiorno, la società nerazzurra ha finalmente preso Isak Hien del ...Isak Hien all'Atalanta si farà nel corso della sessione di calciomercato di gennaio, dopo il falso allarme della scorsa estate. L'aitante centrale svedese del Verona è infatti destinato a trasferirsi ...Mancano ancora gli ultimi dettagli, compresa la programmazione delle visite mediche, ma Isak Hien è un nuovo giocatore dell'Atalanta. Il club bergamasco ha raggiunto l'accordo col difensore svedese ...