Atalanta | Gasperini ha il suo difensore | in arrivo Hien dal Verona

Dopo, è prevista l'ufficialità, ma è ormai tutto definito: l'ha chiuso per Hien. Adesso,avrà a disposizione l'atteso difensore centrale, chiesto da tempo anche a causa dei vari ...Commenta per primo Pressoché in concomitanza con la riapertura del mercato nella sua finestra invernale, l'si appresta a regalare a Gian Pieroun colpo per rinforzare un reparto difensivo particolarmente colpito dagli infortuni (Toloi, Palomino e ultimo in ordine di tempo Scalvini) nelle ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...L'allenatore: «Abbiamo perso dopo un’ottima prestazione in emergenza contro una squadra molto fisica e di qualità» ...