Atalanta | col Lecce tre punti d’oro in chiave Europa

Una stagione fin qui positiva per la Dea di Gian Piero Gasperini. Senza ombra di dubbio. I nerazzurri stanno lottando, fortemente, in Serie A per ... (metropolitanmagazine)

...che scivola al settimo posto (alla pariNapoli) a meno 5 dal quarto posto, attualmente occupato dalla Fiorentina. Brutto colpo per i giallorossi, attesi ora da due partite caldissime con...... dopo aver scavallato la vittoria più importante da agosto, 3 a 0 all'. Ma se così tante ... "Però a me piacerebbe andare avanti con lui, se lo volesse", diceva Cairo settimane fa,Toro in ...Come riporta Gazzetta. Phillips, opzione per Giuntoli. Occhio: ci sono anche Newcastle e Spurs. Il sogno della Juventus per rinforzare il centrocampo resta Koopmeiners, ma al ...Diamine d’un fastidio alla regione adduttoria sinistra. Giorgio Scalvini per i più è stato l’unico errore di formazione, salvo quelli che avevano preconizzato Charles de Ketelaere al posto di Gianluca ...