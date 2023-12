Astroviaggi 2024 | ad ogni segno il suo Road Trip

Leggi su nonewsmagazine

(Di domenica 31 dicembre 2023) Con l’imminente arrivo del nuovo anno, gli appassionati di viaggi e, perché no, di oroscopo possono iniziare a programmare le prossime vacanze in base ai propri gusti e al proprio quadro astrale. Proprio per questo motivo, gli esperti di Yescapa, consigliano per ildi lasciarsi guidare dagli astri, per trovare la destinazione perfetta perzodiacale. Dodici on thea bordo camper per tutti i gusti, in Italia e in Europa, che conquisteranno con la loro bellezza gli appassionati del mondo dell’astrologia ma non solo. Ariete – Costa del Sol tra mare e sangria Partendo dall’equinozio di primavera, simbolo di rinascita, lo zodiaco offre undal forte temperamento: le persone dell’Ariete sono estremamente avventurose, coraggiose ed energiche. Per loro, Yescapa consiglia una fuga ...